Spinazzola fuori almeno due settimane (Inter a rischio), la coperta di Conte è sempre più corta

out due), ladipiùSi mettepeggio la situazione del Napoli già alle prese con un organico ridotto che via via si rimpiccioliscedi più a causa di continui infortuni. L’ultimo a dover alzare bandiera bianca è statoche – dopo l’ottima prova di Roma dove aveva anche segnato – ha saltato l’Udinese e la Gazzetta scrive che potrebbe stare fermodueed essere costretto a saltare Lazio, Como e forse anche l’.Scrive la Gazzetta diperde i pezzi. Nell’allenamento di rifinitura di sabato, Leonardosi è fermato per un problema muscolare e il provino di ieri mattina non è stato nemmeno effettuato.ha saltato il match contro l’Udinese e prima della gara si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione del medio gluteo destro.