Speriamo che Alberto torni presto a casa teniamo alta l’attenzione | il messaggio dei genitori di Trentini arrestato in Venezuela

Alberto Trentini, arrestato in Venezuela

“Amici tutti dobbiamo tenereaffinché rimangano accesi i riflettori sulla vicenda drammatica die confidiamo che il nostro governo si impegni e si adoperi per fare tutto il necessario per riportarcelo sano e salvo”. Idi, il cooperante venezianoindi cui dal 15 novembre non si hanno più notizie, ringraziano chi ha partecipato alla fiaccolata davanti alla chiesa di Sant’Antonio al Lido sabato 8 febbraio, per chiedere che il 45enne. “Vi ringraziamo per essere qui questa sera, presenti a questa iniziativa solidale nel desiderio comune di riavere tra noi– scrivono Armanda ed Ezio-. La vostra partecipazione e vicinanza aiutano molto a lenire la nostra pena e ad infonderci coraggio e speranza per far fronte a questa lunga attesa.