Sport.quotidiano.net - Spagna, calciatrice tocca le parti intime di un’avversaria nel derby di Barcellona. Le polemiche

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 10 febbraio 2025 - Accesa discussione inper il caso di Mapi Leon,delfemminile che hato ledell'avversaria Daniela Caracas, dell'Espanyol, durante il. Il match della Liga F è stato vinto dalle blaugrana per 0-2 con i gol di Graham Hansen e Salma Paralluelo. Ma tutti parlano dello scontro al 15° minuto dellata. I video postati sui social sono abbastanza chiari, la Leon si avvicina alla Caracas per ricevere un cross, la seconda la respinge e la giocatrice del Barça leleaffermando, secondo i media spagnoli "tienes un pene?" (Hai il pene?), l'avversaria non si scompone e le due iniziano a strattonarsi perché intanto stava arrivando il pallone. L'Espanyol ha offerto aiuto legale alla sua giocatrice colombiana se decidesse di sporgere denuncia contro la molestia, cosa non ancora successa.