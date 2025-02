Ilrestodelcarlino.it - Spaccio di cocaina a Forlì: arrestata una coppia

, 10 febbraio 2025 – Una, già nota alle forze dell’ordine per reati specifici, è stataperdi droga dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di, poiché sorpresa a cedere dosi dia due acquirenti, segnalati alla Prefettura quali assuntori della sostanza. I militari, durante controlli notturni effettuati nel fine settimana, hanno poi denunciato una donna per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità e soggiorno illegale sul territorio nazionale. La donna, ubriaca, sottoposta a controllo in centro storico dopo una segnalazione, ha opposto resistenza, tentando di allontanarsi senza fornire i documenti.