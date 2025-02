Lanazione.it - Sopralluogo istituzionale al Teatro Garibaldi di Foiano: il presidente Giani e il sindaco Franci soddisfatti dei progressi

Arezzo, 10 febbraio 2025 – Domenica 9 febbraio, ildella Regione Toscana, Eugenio, insieme aldidella Chiana, Jacopo, alla Giunta comunale e alla Consigliera regionale, Lucia De Robertis, ha effettuato unpresso il cantiere, esprimendo grande soddisfazione per l'avanzamento dei lavori. Ilha dichiarato: “Abbiamo portato avanti questo progetto in stretta sinergia con il Comune die ilJacopo, e oggi possiamo constatare come il restauro stia procedendo spedito, rispettando i tempi previsti. Abbiamo creato le condizioni affinché Regione e Comune potessero disporre delle risorse necessarie per completare i lavori e portare avanti un’importante opera di rigenerazione urbana nel cuore del centro storico.