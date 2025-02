Oasport.it - Sophie Mathiou sfiora il successo nel gigante di Coppa Europa di Oberjoch. Vince in rimonta Charlotte Lingg

Con unasensazionalesi è aggiudicata il secondodi(Germania) valevole per ladi sci alpino femminile 2024-2025.Sulla pista tedesca abbiamo assistito ad una seconda manche che ha ribaltato tutto quello che avevamo visto nella prima. Janine Schmitt, in testa a metà gara, crolla in 14a posizione, mentre la rappresentante del Liechtenstein,, ha saputo risalire ben 18 posizioni, fino ad andare a centrare ilcon 20 centesimi sulla nostrache, a sua volta, ha recuperato 3 posizioni.Completa il podio la svedese Hilma Loevblom a 29 centesimi (7 posizioni risalite), mentre in quarta posizione a braccetto troviamo ben 3 atlete: la svizzera Sue Piller, l’austriaca Victoria Olivier e la norvegese Madeleine Sylvester-Davik, tutte a 34 centesimi dalla vetta.