Lanazione.it - "Sono fiero dei miei ragazzi. Mi regalano grandi emozioni"

Leggi su Lanazione.it

davverodei. Non solo per la vittoria, ma per l’atteggiamento che hanno avuto. Nella ripresa, con l’uomo in meno, la squadra ha disputato 50 minuti eccezionali, facendomi vivere delle fortissimeche porterò dentro di me per sempre". Marco Mariotti sprizza gioia e orgoglio dopo il successo del suo Prato ai danni del Piacenza. Il tecnico romano ne ha ben donde visto quanto mostrato - specialmente nel secondo tempo - dalla compagine laniera, al quarto risultato utile consecutivo e adesso a +7 rispetto alla zona playout. "Avevo chiesto al gruppo massimo impegno per i tifosi e la società, e ihanno dato una grande risposta, con carattere e andando oltre la stanchezza, di fronte ad un avversario di livello. Per la prima volta ho sentito un’unione totale fra i nostri sostenitori e la squadra.