Feedpress.me - "Sono caduta anche stavolta". Michielin a Sanremo con il tutore: "Giù dalle scale all'Ariston". Angelina Mango: "Faccio il tifo per i miei amici"

Leggi su Feedpress.me

«Non c'è nessun grado di separazione tra me e ledell’, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire": Francescaposta sui social una foto che la ritrae sdraiata sui sedili di un van con unmentre abbraccia un pupazzo. La cantante, che sarà in gara al Festival con il brano "Fango in paradiso" , racconta di essere