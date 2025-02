Oasport.it - Sonego-Van de Zandschulp oggi, ATP Marsiglia 2025: orario, programma, tv, streaming

Lorenzosi appresta ad affrontare Botic Van denel primo turno dell’ATP 250 di. L’azzurro si presenta al torneo francese da testa di serie numero 7, con l’obiettivo di vincere almeno un paio di partite e ritrovare le sensazioni provate poche settimane fa a Melbourne nel corso degli Australian Open.LA DIRETTA LIVE DI-VAN DE(3° MATCH DALLE 16.00)“Sonny”, dopo l’ottima trasferta australiana (terminata con il ko ai quarti dell’Happy Slam contro Ben Shelton), ha cominciato la stagione indoor europea perdendo subito a Rotterdam in due set contro Holger Rune. Ail campo partenti è di livello sicuramente inferiore rispetto al prestigioso evento olandese, quindi il n.34 al mondo può giocarsi le sue carte per arrivare fino in fondo.Nessun precedente tra l’italiano e Van de, con il neerlandese che è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale in singolare dopo aver collezionato quattro sconfitte di seguito tra Auckland (nelle qualificazioni con Basavareddy), Melbourne (con De Minaur), Montpellier (nel derby con Griekspoor) e Rotterdam (6-1 al terzo con Alcaraz).