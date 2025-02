Liberoquotidiano.it - Sondaggio Mentana, Meloni vola e Schlein sprofonda: il clamoroso l'effetto boomerang sul Pd

Per Giorgiae il governo è stata un'altra giornata di assedio politico e giudiziario. Ma secondo ildi Swg per il TgLa7 di Enricotutto questo non solo non ha effetti negativi per la maggioranza di centrodestra ma al contrario provoca un contraccolpo proprio per le opposizioni, e in particolare il Pd. Mentre a L'Aia la Corte penale internazionale ha comunicato di aver aperto una indagine sull'Italia per il caso Almasri, a Roma alla Camera il centrosinistra guidato dal Movimento 5 Stelle con accodati dem e Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Daniela Santanchè. Ma tutto questo, come detto, sembra non fare né caldo né freddo agli elettori. Secondo l'ultima rilevazione, infatti, Fratelli d'Italia resta saldamente il primo partito stabile al 29,5%, stessa quota di una settimana fa.