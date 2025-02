Lanotiziagiornale.it - Sondaggio di YouTrend rivela che il 71% degli italiani è favorevole alle dimissioni della ministra Santanchè

Un recentecondotto daper Sky TG24che il 71%di Daniela, attualedel Turismo. Il dato emerge in un contesto in cui laè stata rinviata a giudizio con l’accusa di falso in bilancio nell’ambito dell’inchiesta su Visibilia. Dati alla mano, soltanto il 17%intervistati si dice contrario a un suo passo indietro, mentre il 12% preferisce non esprimersi.Un’opinione trasversaleSe da un lato il dato più rilevante è la netta maggioranzapopolazionedi, ilevidenzia come la richiesta sia trasversale all’elettorato italiano, coinvolgendo anche una buona parte dei sostenitorimaggioranza. Nello specifico, ritiene opportuna la sua uscita dal governo il 58%elettori di Fratelli d’Italia, il 64% di quelliLega e il 63% di chi vota Forza Italia/Noi Moderati.