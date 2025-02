Ilrestodelcarlino.it - Sommossa dei tifosi allo stadio. Condannato a 8 anni di carcere

Era poco più di un ragazzo, nel settembre del 2013, quando con un altro gruppo di giovanipartenopei aveva partecipato a unaPartenio di Avellino, in occasione del derby campano con il Napoli. È trascorso molto tempo da quella giornata, colpita dal lutto per la morte di un giovane tifoso, Sergio Ercolano, 20, caduto da una tettoia su cui un gruppo di giovani si era gettato, mentre attorno erano in corso accesi scontri trae forze dell’ordine. La tettoia in plexiglass aveva ceduto e il ragazzo era precipitato da una ventina di metri. Per quellavenne rinviato a giudizio anche un campano ora 53enne, residente a Reggio Emilia. Per lui la condanna a ottodi reclusione è diventata definitiva. Ora restano da scontare cinque, quattro mesi e 9 giorni, considerando il periodo già trascorso ine i benefici dell’indulto.