Fanpage.it - Solo un arbitro di Serie A sarà fermato dopo le gravi sviste dell’ultima giornata

Leggi su Fanpage.it

L'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, ha preso la propria decisione: l'Feliciani (e il varista Di Paolo) riceveranno un turno di riposo, forzato,quanto visto in Torino-Genoa. Entrambi hanno sbagliato in occasione del rigore non dato su Sanabria: "Questo è errore da campo e da lato Var"