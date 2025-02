Romatoday.it - Soldi in cambio di falsi attestati per corsi Haccp ai ristoratori. Quattro arresti e 37 perquisizioni

Leggi su Romatoday.it

Denaro indidi partecipazioneficati adi formazione, ovverodi sicurezza, prevenzione e igiene sui luoghi di lavoro, obbligatori per legge. A fornirli a decine die proprietari di locali per la somministrazione di cibo a Roma, in provincia e.