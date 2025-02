Ilrestodelcarlino.it - "Soggetto aggressivo, faremo tutto il possibile"

"Ritengo doveroso fare il punto sulla situazione, ormai ben nota, del cittadino che nell’ultimo periodo sta destando grande preoccupazione per i gravi comportamenti che mette in atto, in particolare nel centro storico, dove risiede". È così che, sui social, il sindaco Edoardo Accorsi torna sulla questione delche nei giorni scorsi ha minacciato con un coltello un ristoratore e si è denudato durante un controllo. "Sono mesi che come Comune lavoriamo su questa situazione con gli strumenti che la legge ci mette a disposizione – scrive –, ho rappresentato le preoccupazioni della citta, sin dal primo momento, anche alle autorità e istituzioni a me superiori per richiedere attenzione e il doveroso supporto. Non scrivo per rispondere agli strumentali attacchi di una certa parte politica che, come ormai siamo abituati a vedere, strilla sui giornali e sui social dimostrando di non aver la benché minima conoscenza di come funzionano le leggi in materia di sicurezza".