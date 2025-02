Oasport.it - Slittino: Mondiali senza medaglie per l’Italia come nel 2021. Dominik Fischnaller non lontano dai rivali

A quattro anni di distanzatermina nuovamente una manifestazione iridata. Il catino di Whistler, in Canada, non è mai stato molto favorevole alle slitte degli atleti tricolori che non sono riusciti a centrare il podio ai.Colui che ci è andato più vicino, con la sua quarta posizione nel singolo maschile, è. Prestazione assolutamente da non buttare quella dell’altoatesino, non troppo distante daiin una gara dominata dal tedesco Max Langenhan. Le sensazioni possono essere positive in vista della prossima fondamentale annata, dove andrà a caccia di un’altra medaglia olimpica.Quarta posizione anche per Andrea Voetter e Marion Oberhofer, ma da un sapore diverso. Il distacco dal podio non è stato ampissimo, ma dalla coppia vincitrice delle ultime due Coppe del Mondo e oro iridato nella sprint due anni fa ci si aspettava sicuramente di più, invece questa stagione è stata ricca di performance al di sotto delle attese.