Lanazione.it - Slitta la sfilata, le otto reginette devono attendere una settimana

FOLLONICALeancora un’altra. Fino a domenica 16 per sapere chi di loro diventerà Miss Carnevale 2025 a Follonica. Nella tarda mattina di ieri, infatti, a causa delle ingenti delle piogge della notte e le previsioni incerte anche per la giornata di ieri, è stato deciso di rinviare la secondadei carri e anche l’elezione della Reginetta 2025. Del resto nel Golfo erano stati previdenti, partendo in anticipo con la kermesse, proprio per timori che ci fosse qualche imprevisto. Così si tornerà a tirare fuori i carri dai capannoni domenica prossima. I biglietti acquistati on line restano validi anche per domenica prossima. E così tutto quanto previsto per ieri viene riprogrammato per domenica 16. Insieme alla consuetaci saranno le mascherate a terra.