Sky Sport Tennis ?? in diretta ATP 250 Dallas, Delray Beach, Buenos Aires, WTA 1000 Doha

E’ ripartita alla grande la stagione delsu Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi inda lunedì 10 a domenica 16 febbraio: tre del circuito maschile ATP, uno del circuito femminile WTA.L’ATP 250 Open 13 Provence, che si disputa a Marsiglia, in Francia, è uno degli appuntamenti storici del circuito ATP 250. Fondato nel 1993, il torneo si gioca su campi in cemento indoor e ha visto negli anni trionfare alcuni dei più grandi nomi delmondiale. Tra i vincitori più celebri figurano Roger Federer, Novak Djokovic e Jo-Wilfried Tsonga, che hanno regalato spettacolo al pubblico francese con partite di altissimo livello. Il torneo si distingue per la sua atmosfera vivace e per il supporto appassionato del pubblico locale, che ogni anno accoglie con entusiasmo i migliori talenti del circuito.