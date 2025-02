Ilfattoquotidiano.it - “Sinner è colpevole, solo Kyrgios ha il coraggio di dirlo”: Fabrizio Corona contro il numero uno al mondo per il caso Clostebol

, attacca Jannike si schiera dalla parte di Nick, sulche vede coinvolto l’altoatesino. L’australiano sta continuando a polemizzare sui social lanciando costantemente frecciatine aluno al. Il tutto in attesa del verdetto sul ricorso della Wada, al vaglio del Tas di Losanna, le cui udienze a porte chiuse sono state fissate il 16 e il 17 aprile. Adesso anche il creatore di falsissimo.it ha preso posizione.Ospite del programma svizzero Cliché, l’ex re dei paparazzi riferendosi all’altoatesino ha premesso: “Mi ha fatto appassionare al tennis, ora non riesco più a guardarlo.è assolutamente, dal momento in cui la giustizia non viene applicata per due pesi e due misure in base al business è vergognoso“. Secondo, il sistema avrebbe “protetto”per motivi economici e di opportunità: “Qualsiasi altra persona trovata positiva, prima viene data la notizia ai giornali, si fa un mese di gogna mediatica, poi viene squalificata una o due mesi a seconda del reato che ha fatto.