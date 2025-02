Oasport.it - Sinner difende meno punti di Alcaraz nel ranking ATP: il confronto fino a Wimbledon

Nonostante nessuno dei due scenderà in campo in questa settimana, varierà ancora la distanza in classifica tra Jannike lo spagnolo Carlos: nelodierno l’azzurro era primo a quota 11830, mentre l’iberico era terzo a 7510, con un distacco di 4320.Lunedì prossimo, però, il tennista italiano scarterà i 500del titolo vinto lo scorso anno a Rotterdam, e non difeso quest’anno, mentre lo spagnolo perderà i 100 ottenuti con la semifinale raggiunta a Buenos Aires nel 2024, mentre quest’anno ha scelto di non andare in Sudamerica.Nel lungo periodo, però, lo scorso anno la fase centrale della stagione fu quella che arrise a Carlos: lo spagnolo conquistò infatti entrambi i titoli del Grand Slam giocati, imponendosi sia al Roland Garros che a, eal termine del torneo londinese dovràre 5550