Agi.it - Sinner come Alcaraz, 36 settimane da numero uno al mondo. Undici gli azzurri tra i top 100

AGI - Jannik, nonostante la rinuncia a Rotterdam, resta saldamente in vetta alla classifica Atp e raggiunge Carlos- che si è aggiudicato il torneo olandese per quello che è il suo primo titolo indoor - perdida leader della classifica mondiale, 36. Alle spalle direstano Zverev (staccato di quasi 3700 punti) e lo stesso spagnolo, quarto Fritz davanti a Ruud mentre sale al sesto posto, guadagnando due posizioni e scavalcando Djokovic e Medvedev, Alex De Minaur grazie alla seconda finale consecutiva a Rotterdam. Chiudono la top ten Tommy Paul e Andrey Rublev. Per quanto riguarda gli italiani, Lorenzo Musetti sale di un gradino ed è 16esimo, un passo indietro per Matteo Berrettini (34), Lorenzo Sonego (35) e Flavio Cobolli (36) mentre i punti guadagnati a Dallas consentono a Matteo Arnaldi di passare dalla 39esima alla 38esima piazza.