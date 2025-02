Oasport.it - Sinner aggancia Alcaraz: la classifica delle settimane al n.1 del mondo e prossimi obiettivi da superare

Jannikha ufficialmente iniziato la settimana numero 36 in vetta allamondiale: prosegue, con l’odierno aggiornamento del ranking ATP, la striscia ininterrotta dal giorno in cui per la prima volta si è issato al numero 1, il 10 giugno 2024, al termine dell’ultimo Roland Garros.L’azzurrocosì quest’oggi il 16° posto delladei tennisti per piùal numero 1 del, raggiungendo l’iberico Carlos, ma è già aritmeticamente certo di restare in vetta al ranking almeno fino alla fine del torneo di Indian Wells, prevista domenica 16 marzo.Saranno diventate già 40, in quel giorno, leda numero 1 di Jannik: dunque servirà solo attendere affinché l’azzurro non solo stacchi l’iberico Carlos, a quel punto 17°, ma agganci anche al 15° posto il romeno Ilie Nastase, fermatosi proprio a quota 40.