Simon Bonafè del Pd facciamo come la Cina Sconcerto da Del Debbio | Video

"Imitiamo la". Altro che negoziare con la Casa Bianca:, europarlamentare del Pd, invoca la guerra dei dazi dell'Unione europea contro Donald Trump, a patto che tutti i paesi membri vadano nella stessa direzione. I telespettatori di 4 di Sera, il talk dell'access prime time di Rete 4 condotto da Paolo Della ascoltano e la critica (laddove non la insultano direttamente) su X, in tempo reale. "Se Trump dovesse emettere dazi ai prodotti che arrivano dall'Europa e dall'Italia sarebbe un danno alle nostre economie, in particolare quella italiana - sottolinea l'esponente dem in collegamento con lo studio -. La nostra è una economia a forte vocazione export, esportiamo più di quanto esportiamo. E quindi sarebbe un bel danno". E fin qui, poco o nulla da obiettare. Ma è sulla risposta da dare agli Stati Uniti che laparte lancia in resta.