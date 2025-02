Lanazione.it - Signa torna a volare. Orgoglio Lastrigiana

Girone A Sestese-Frates Perignano 0-0. Sono state prove tecniche con turnover per la Sestese in vista della gara di mercoledì in Coppa Italia a Gambettola con il debutto del giovane portiere Tognoni De Pugi (2006). Girone B Baldaccio Bruni-Scandicci 0-1. Con la vittoria di Anghiari la capolista Scandicci se ne va via indisturbata. La squadra di Taccola al termine di una buona prestazione, con Sabatini raccoglie un risultato che vale doppio. Rondinella-Colligiana 3-2. La squadra di Tronconi supera una buona Colligiana con tre gol di pregevole fattura. Polo (prima su rigore poi con un eurogol molto applaudito) e con Baldesi. Ospiti in vantaggio iniziale con Lunghi (per una svista difensiva), Carlotti accorcia. Antella-Affrico 1-1. È finita in parità la sfida fra Antella e Affrico. Al gol di Papini ha risposto Frezza all’ 85’.