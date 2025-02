Anteprima24.it - Sicurezza e controlli nei comuni della Val Fortore: Carabinieri in azione, emessi 4 fogli di via

Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi iCompagnia di San Bartolomeo in Galdo sono stati impegnati in un servizio di controllo del territorio, effettuato ad ampio raggio neiVale finalizzato a garantire ladei cittadini locali e dei tanti che transitano per i più disparati motivi, particolarmente mirato a prevenire i reati predatori e le truffe. Le pattuglie dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia hanno perlustrato i centri urbani e le zone rurali, focalizzando isu 117 persone, 83 veicoli e 9 esercizi pubblici.Nel corso degli accertamenti svolti in strada un giovane è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura di Benevento poiché trovato in possesso di quasi mezzo grammo di cocaina, sottoposta a sequestro.