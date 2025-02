Romatoday.it - Si rompe la conduttura, l'acqua manda in tilt le centraline: 100 persone al freddo e senza ascensore

Leggi su Romatoday.it

Da sabato 8 febbraio non possono accendere i riscaldamenti o utilizzare gli ascensori. Succede a circa 100 inquilini che vivono in un palazzo in via Oderisi da Gubbio 59, vicino piazza della Radio, nel quartiere Marconi. La causa di questi disagi è la rottura di unaAcea che ha.