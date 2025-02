Si è fatto male Sanremo 2025 incidente in sala prove per il cantante | le sue condizioni

Leggi su Caffeinamagazine.it

fa una nuova vittima, dopo Francesca Michelin ecco che a cadere dalle scale dell’Ariston è stato un suo illustre collega. A rivelare l’indiscrezione è stata Selvaggia Lucarelli la quale ha aggiunto che si sarebbea una costola. Ancora però è da capire la gravità dell’infortunio. Prima, come detto, era unsimile era toccato a Francesca Michelini. Laaveva condiviso la notizia sui suoi profili social, pubblicando una foto che la ritrae sdraiata su un van con la gamba destra immobilizzata da un tutore e abbracciata a un pupazzo.>> “Ricoverata in ospedale”. Luciana Littizzetto, l’annuncio choc di Fabio Fazio a Che tempo che fa: cosa è successoCon la consueta ironia, ha commentato: “Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta.