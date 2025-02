Thesocialpost.it - Si accascia a scuola, nell’ora di ginnastica: morto 14enne a Cremona

Un ragazzo di 14 anni, iscritto a un istituto tecnico di, è tragicamente venuto a mancare questa mattina dopo aver accusato un malore durante l’ora di educazione fisica. Il giovane si è improvvisamenteto a terra mentre partecipava a un’attività dinella palestra di un’altra, utilizzata come struttura di supporto per il suo istituto. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, il ragazzo, residente in città, ha perso la vita durante il trasporto in ospedale.Leggi anche: Alex Benedetti,il direttore di Virgin Radio: il dramma mentre era nel suo ufficio in centro a Milano“Siamo tutti profondamente colpiti – ha dichiarato la preside -. I ragazzi stavano semplicemente facendo corsa a staffetta in palestra, nulla di particolarmente intenso. Improvvisamente, si èto.