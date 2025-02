Oasport.it - Short track, World Tour Milano 2025: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Sesto e ultimo appuntamento deldiall’orizzonte. Dal 14 al 16 febbraio ci sarà una tappa piuttosto importante. Sull’anello di ghiaccio di, infatti, i pattinatori si confronteranno in un round dal sapore a Cinque Cerchi, visto quanto accadrà l’anno venturo in occasione delle Olimpiadi Invernali diCortina.In casa Italia si vorrà far bene per dimostrarsi all’altezza della situazione. La condizione generale di forma della compagine tricolore fa ben sperare. Gli azzurri, primatisti nel medagliere agli Europei di Dresda (Germania), hanno confermato il loro grande momento, ottenendo podi di grande prestigio nell’ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale a Tillburg (Paesi Bassi).Fari puntati su Pietro Sighel e Arianna Fontana, punti di riferimento della formazione tricolore per i loro successi internazionale e la loro classe.