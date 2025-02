Tvplay.it - Shock Atalanta, altra mazzata per Gasperini: sta succedendo davvero

In casa, in attesa della gara di Champions con il CLub Brugge, bisogna segnalare una brutta notizia per.Dopo aver salutato la Coppa Italia a causa del ko interno subito dal Bologna, l’ha ottenuto un successo importante in campionato. Sabato scorso, infatti, i bergamaschi hanno travolto allo Stadio Bentegodi il Verona di Paolo Zanetti per 0-5.per: sta(LaPresse) tvplay.itCon questo successo, visto il pari interno del Napoli di Conte contro l’Udinese, l’ha ridotto il proprio gap rispetto alla vetta. La squadra di Gian Piero, infatti, ha adesso solo cinque punti di distacco dai partenopei.Ma l’non può permettersi il lusso di rilassarsi, anzi. I bergamaschi, infatti, sono attesi mercoledì prossimo dal play-off di andata di Champions League contro il Club Brugge.