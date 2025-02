Nerdpool.it - Shin Nosferatu: la sintesi del Recchioni autore?

Abbiamo atteso con sincera trepidazionesin dal suo annuncio. Sapevamo infatti di poter contare sulla qualità dei volumi di Edizioni Bd/Jpop, ma soprattutto il nome dell’completo, Roberto, ci aveva lasciato sin da subito non indifferrenti. Poi il protagonista, quel vampiro su cui tante volte nella mia vita mi ero imbattuto facendone quasi un ossessione. Cinema, fumetti, romanzi gotici, saggi, in 23 anni di vita ne abbiamo esplorato la figura in lungo e largo, senza mai stancarci e riuscendo ancora a sognare, emozionarmi e a stupirmi. Questo perché il mito del vampiro, così trasversale alle epoche e ladata da Stoker, sono un materiale talmente vasto e ricco, da poter produrre infinite storie. Ecco dunque le nostre impressioni su, ultima perla di una collana senza inizio né fine.