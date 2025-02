Ilnapolista.it - Shiffrin non farà il Gigante ai Mondiali «perché ho paura, ed è straziante»

Mikaelanon difenderà il suo titolo inaidi sci.ha “”. La campionessa americana ha ammesso di soffrire di disturbo post-traumatico da stress in seguito all’incidente di novembre a Killington, nel Vermont. Si fece malissimo.“Sono mentalmente bloccata. Non riesco a raggiungere il livello successivo di ritmo e velocità e a mettere potenza nelle curve. E quel tipo di lotta mentale, psicologica, simile al PTSD, è più di quanto mi aspettassi. Ho pensato che una volta arrivata in Europa e aver avuto la possibilità di fare alcuni giorni di prove, sarei stata in grado di migliorare passo dopo passo e in un certo senso la passione e il desiderio di gareggiare avrebbero superato qualsiasiavessi”.Lo slalomfemminile è in programma giovedì edice che è “devastante” non poter difendere il titolo.