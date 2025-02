Fanpage.it - Shaila in lacrime per Lorenzo Spolverato al GF: “Non mi dai attenzioni, non voglio continuare a stare con te”

Leggi su Fanpage.it

Nella casa del Grande Fratello,Gatta ha discusso conperché convinta che non le dia abbastanza: "Non ricevere un abbraccio durante la giornata mi manca". L'ex velina è scoppiata a piangere e ha messo in discussione la relazione: "Lasciamoci allora. Quando prova a mettersi in discussione e cambiare il suo carattere?".