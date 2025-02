Bollicinevip.com - Shaila Gatta si infuria con Lorenzo Spolverato al GF: “Egoista di m***a”

Leggi su Bollicinevip.com

Nuovo momento di crisi traal GF, lei sbotta contro il fidanzatoaccusaal GF, la sta trascurando?stanno vivendo una nuova crisi al Grande Fratello, e come molti fanno notare proprio in vista della nuova puntata del reality.Sono in molti infatti a pensare che la loro sia solo una strategia per conquistare l’attenzione ed essere protagonisti durante la diretta. Cosa è successo questa volta? La gieffina ha accusato il fidanzato di essere meno premuroso nei suoi confronti, si sente trascurata. Tra le varie cose ha detto: “Non hai nemmeno la delicatezza di capire che sono la tua fidanzata, non un’amica, che quotidianamente scelgo di accettare lati di te. Però non è facile, ci sto provando.”ha aggiunto: “Non ricevo abbracci da te, nulla.