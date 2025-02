Shablo Sanremo 2025 e una nuova etichetta | Riportiamo il gioco nella musica

Leggi su Funweek.it

Un capolavoro in termini di espressione, citazioni, sonorità: un brano senza tempo che omaggia il genere nel modo più elegante e stiloso possibile. Possiamo solo dire grazie. Queste le impressioni di funweek dopo il primo ascolto di La mia parola, brano con cuisale per la prima volta sul palco del Teatro Ariston. Con lui una formazione di prim’ordine formata da Guè, Joshua e Tormento a cui si unisce, nell’attesissima serata delle cover, Neffa per la cover di Aspettando il sole. Idee chiare e visione nitida sono alla base della scelta del producer e manager di uscire dall’ombra, con un progetto che va oltre la kermessele più seguita d’Italia.Cosa rappresentaper te?Sul festival ormai si è detto di tutto maè una vetrina incredibile. Se gestito bene, può portare risultati notevoli: è l’unico evento capace di portare un brano in Top Global su Spotify, cosa che altrimenti in Italia succede molto raramente.