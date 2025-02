Amica.it - Shablo a Sanremo 2025, dal dietro le quinte al palco: «Sfida e divertimento»

(askanews) – Il pluripremiato artista, produttore, talent scout e manager italo-argentinoinsieme a Guè, Joshua e Tormento è in gara al 75esimo Festival dicon La mia parola che anticipa il suo nuovo album in uscita nel. «Allora il brano è nato in studio in una sessione con Joshua con un’intuizione melodica e da lì poi abbiamo lavorato sulla parte musicale cercando di fare un po’ un tributo a quelle che sono un po’ le origini della Black Music quindi con tutte le ispirazioni gospel, jazz, soul e mancavano poi due nomi per la parte delle strofe rap e essendo questo un progetto che voleva rendere tributo un po’ a quelli che sono un po’ i pionieri del genere ho pensato a loro».Nella serata dei duetti,ha scelto di eseguire Aspettando il sole di e con Neffa.ildell’Ariston ha un valore importante.