Lettera43.it - Sfiducia a Santanchè, Lega e Forza Italia assenti alla Camera alla discussione sulla mozione

Leggi su Lettera43.it

L’Aula dellaera semideserta, ma a Montecitorio c’è stata comunque bagarre in occasione dellageneraledicontro la ministra del Turismo Daniela Santanché per il caso Visibilia, presentata dal M52 e sottoscritta anche dcapogruppo Pd, Chiara Braga, così come da quella di Alleanza Verdi e Sinistra, Luana Zanella.: per l’opposizione è un segnale del mancato sostegno aLadei deputati semivuota (Imagoeconomica).Moltissimi gli scranni vuoti. Accanto a Santanché erano seduti i ministri Nello Musumeci e Luca Ciriani e la sottosegretaria Vannia Gava. Presenti in Aula Elly Schlein, segretaria del Pd, e Giuseppe Conte, presidente del M5s. Una decina i deputati di Fratelli d’, tra cui il vicecapogruppo Alfredo Antoniozzi e il questore della, Paolo Trancassini.