Cityrumors.it - Sette anni fa gli rubano il cane, poi il clamoroso colpo di scena

Leggi su Cityrumors.it

Nel 2017 a una coppia è stato rubato il loro amato, a distanza di benperò è successo qualcosa di davveroUna storia con lieto fine, una di quelle strappa lacrime, soprattutto perché chiamano in causa una famiglia e il loro fedele animale domestico. Una storia di speranza, di attesa, ma anche di dolore e di sofferenza. Emozioni che sono poi culminate in un piano, ma di gioia, di felicità per l’avverarsi di quel che ormai sembrava destinato a non accadere.fa gliil, poi ildi– Cityrumors.itTutto ha origine nel 2017, quando una coppia di anziani Philip e Rita Potter avevano improvvisamente perso il, Daisy, a cui erano molto legati. Una sparizione improvvisa che non sembrava aver ragione di avvenire, motivo per cui hanno messo in giro volantini e diffuso immagini online nella speranza che venisse ritrovato e restituito alla coppia.