Sport.quotidiano.net - Serie D. Delusione Lenz: solo pari col San Marino

LENTIGIONE 1 SAN1 LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini; Capiluppi (27’ st Maggioli), Lombardi, Bonetti; Cavacchioli, Sabba (46’ st Cortesi), Battistello (44’ st Mordini), Alessandrini; Nanni (29’ st Babbi), Nappo; Pastore. A disposizione: Delti, Gobbo,, Grieco, De Marco. All. Cassani. SAN(3-4-3): Lattisi; Fabbri, Pasa, Biguzzi; (39’ st Gennari) Mezzasoma (39’ st Di Lauro), Touré, Muro, Miglietta; Di Francesco (25’ st Manneh, 46’ st Yakubiv), Guidobaldi, Passewe (42’ st Gibilterra). A disposizione: Innocenti, A Haruna, Tosi, Iobbi. All. Biagioni. Arbitro: Femia di Locri (De Lucia e Manni). Reti: 39’ pt Nanni, 43’ st Pastore (aut.). Note: ammoniti Capiluppi, Sabba, Mezzesomma, Biguzzi, Muro, Biagioni (all. San). Spettatori 200 circa, terreno pesantissimo. Angoli 6 a 7, recupero 1’+ 5’.