Novaratoday.it - Serie C, Novara e Alcione si annullano. Gol e highlights

Leggi su Novaratoday.it

In una partita sofferta, ilriesce ad acciuffare il pareggio in extremis contro l'Milano. Dopo essere andati in svantaggio nei primi minuti per un gol di Palombi all'11', gli Azzurri hanno lottato fino all'ultimo trovando la rete del pari al 90' grazie ad Akpa Chukwu.La partita.