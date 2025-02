Anteprima24.it - Serie C, 26esima giornata: blitz dell’Audace Cerignola a Caserta, Benevento a -5 dalla vetta

Tempo di lettura: < 1 minutoCon la disputa dell’ultimo match trana e Audacesi è chiuso il 26esimo turno nel girone C diC. La compagine pugliese ha sbloccato il punteggio ad un quarto d’ora dal termine con un bolide di Achik che ha terminato la sua corsa all’incrocio dei pali. Sull’azione precedente forti proteste dei padroni di casa per un rigore non concesso per un fallo ai danni di Llano toccato al volto da Visentin. Clamorosa traversa colpita da Collodel per i Falchetti nel finale. Lo stesso Collodel ha fatto tremare il palo con un destro da trenta metri all’ultimo secondo del match. Grazie a questo successo l’Audaceora è solo ina +3 sul Monopoli ed a +5 sue Avellino. Classifica: Audace51, Monopoli 48, Avellino 46,46, Crotone 43, Potenza 42, Trapani 38, Catania 38 (-1), Sorrento 37, Giugliano 37, Picerno 36, Juventus Next Gen 34, Team Altamura 32, Foggia 32, Cavese 29, Latina 29,na 28, Messina 24, Turris 6 (-11), Taranto -6 (-19).