Sport.quotidiano.net - Serie B, venticinquesima giornata: frena anche lo Spezia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 9 febbraio 2025 – Non solo il ko del Pisa all'Arena Garibaldi contro il Cittadella, le sorprese del venticinquesimo turno diB non sono finite ieri. Nelladi oggi, infatti, lodi D'Angelo non va oltre il 2-2 in casa contro il Palermo e non riesce a capitalizzare lo stop dei nerazzurri, guadagnando solo un punto che accorcia di poco la distanza con la seconda piazza. A dire il vero questo pareggio vale oro per lo, dato che fino al 91' si trovava sotto per 2-0 e solo nei minuti finali è riuscito a raddrizzare la partita grazie ai gol di Pio Esposito e Aurelio. Bene la Cremonese, che supera 3-1 in casa il Sudtirol grazie al gol di Vandeputte e alla doppietta di De Luca: i grigiorossi si staccano dal Catanzaro e mantengono quantomeno la possibilità di vedere i playoff al termine della stagione, in quanto i punti di distacco con loal terzo posto sono nove.