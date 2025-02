Sport.quotidiano.net - Serie B. Cremonese, il meglio è alla fine. De Luca trascina i grigiorossi

di Mariachiara RossiCREMONALaesulta allo Zini e tiene a distanza il Catanzaro, fermo a quattro punti di distanza: 3-1 al Sudtirol e per il momento quarto posto blindato. "È stata una settimana travagliata e questo risultato è strameritato", parole di mister Giovanni Stroppa chevigilia della partita avevo messo in guardia la squadra in merito alle insidie della formazione ospite. Una vittoria, infatti, che per quanto netta sul piano del risultato finale, non può cancellare le distrazioni difensive che hanno rischiato di complicare i piani dell’undici grigiorosso. Una costante, quella degli svarioni individuali, che riemerge dopo ogni match. Paradossalmente è stato il club trentino a tenere il pallino del gioco per larghi tratti della gara, con la squadra di casa che ha colpito in contropiede sorprendendo gli avversari: recupero pdi Vazquez dretroguardia che lancia in profondità Collocolo sulla fascia destra con una pilluminante, quindi nuovo cambio di gioco per Vandeputte che supera il diretto marcatore e col mancino buca Adamonis.