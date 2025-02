Sport.quotidiano.net - Serie A2. Cantù sconfitta a Cento, Amato trascinatore dell’Urania

I 23 punti di Davis e i 16 di Devoe sanciscono ufficialmente la crisi dell’Acqua San Bernardoche esce dal campo emiliano di77-72. La formazione di casa scava il solco già nel primo quarto (25-18) e nonostante la buona partita di De Nicolao (11 punti) e Hogue (19 punti e 8 rimbalzi) i brianzoli non riescono a colmare il gap. L’Urania Milano orfana di Alessandro Gentile rispolvera Giddy Potts, sin qui in stagione poco incisivo, che ne mette 19 nella vittoria fuori casa su Nardò (79-81). Splende la stella di Andrea(nella foto) che chiude la serata con 29 punti, l’80% da 2 punti e 7/12 da 3 punti con 8 rimbalzi e un clamoroso 30 di valutazione. Nardò parte bene trascinata da Stewart (22 punti) e Mouha (19), salvo incappare in un terrificante terzo quarto da 8-29 di parziale che riapre i giochi e consente ai milanesi di andarsi a prendere una vittoria importante per restare in alta quota.