Calciomercato.it - Serie A, un’altra panchina sotto osservazione: nessuna vittoria nel 2025

Ieri terza sconfitta consecutiva e secondo scontro diretto perso nel giro di nove giorni. Fanno riflettere anche le prestazioni della squadradiA rischia di saltare. E non ci riferiamo al Monza, che dopo la pesante sconfitta con la Lazio, ha deciso di silurare Bocchetti richiamando Nesta. I brianzoli sono ultimissimi in classifica con 13 punti, in pratica hanno un piede e mezzo inB.A,a rischio: le ultime (LaPresse) – Calciomercato.itA, Parma a piccoLa zona salvezza, infatti, dista 8 punti. Una sola lunghezza dietro, al terz’ultimo posto e cioè in piena zona retrocessione, troviamo il Parma che ieri in casa de Cagliari ha subito la terza sconfitta consecutiva, la seconda in uno scontro diretto dopo l’1-2 casalingo subito dal Lecce.