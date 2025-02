Spazionapoli.it - Serie A, Inter-Fiorentina 2-1: come cambia la CLASSIFICA

Leggi su Spazionapoli.it

NotizieA – L’batte laper 2-1 nel posticipo della giornata numero 24 del campionato diA: la notizia riguarda il Napoli, che vede accorciato il distacco dai nerazzurri.Serata molto movimentata allo stadio San Siro, dove sono scese in campo l’e laper darsi battaglia in una sorta di rivincita della partita della scorsa settimana (in quel caso era il recupero del matchrotto per il malore a Edoardo Bove, ndr). Ad avere la meglio è stata la compagine allenata da Simone Inzaghi, che si è imposta per 2-1 ai danni della Viola, che ha avuto il merito di restare in partita per tutti i novanta minuti.Il match è stato caratterizzato anche da diverse polemiche arbitrali, soprattutto in occasione della prima rete siglata da Lautaro Martinez (clicca qui per tutti i dettagli in merito a quanto accaduto).