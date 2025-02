Tpi.it - Serena Brancale torna a Sanremo: “Mi dicevano di non mostrare il seno perché faccio jazz”

: “Midi nonilè tra le protagoniste del Festival di2025, al via martedì 11 febbraio su Rai 1, dove ria 10 anni di distanza dopo avervi partecipato tra le Nuove Proposte con il brano Galleggiare.Intervistata da Vanity Fair, la cantautrice, diventata famosa su TikTok con le hit Baccalà e La Zia, ha dichiarato: “Ho studiato duramente al Conservatorio, sono cresciuta nel mondo del, ma allo stesso tempo mi è sempre piaciuto ballare, giocare con la musica”.“Sono cresciuta in un ambiente dove non potevo dire che ballavo i balli di gruppo, sono cresciuta in un ambiente bellissimo ma un po’ bigotto. Mi‘nonil, non usare le scarpe con le borchiefai’. Poi mi sono detta ‘se me piace imitare Paola Cortellesi, se a me piace andare in discoteca e ballare la techno,devo vergognarmi?'”.