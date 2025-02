Amica.it - Selene Calloni Williams nel suo nuovo libro condivide un anno di pratiche utili

Leggi su Amica.it

«La ripetizione di un mantra non salverà il mondo, per il mondo è troppo tardi, ma potrà salvare te. Se per il mondo è sempre troppo tardi, il singolo individuo, invece, può sempre farcela». Abbiate fiducia, parola di, psicologa, documentarista, antropologa, viaggiatrice, insegnante di yoga sciamanico e fondatrice dell’Imaginal Academy (con sostegno del grande James Hillman), in tutti i suoi libri, più di una ventina, invita al risveglio delle coscienze. L’ultimo bestseller – 1 minuto al giorno. Meditazioni quotidiane – è un vero e proprio atto di consapevolezza che può illuminare la nostra vita. Ilè un viaggio meraviglioso in 365 giorni e spiega come ridurre (fino a eliminarlo) il rimuginio della mente e intraprendere così il cammino dell’attenzione cosciente della più antica scuola buddhista, il Satipa??h?na.