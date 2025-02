Liberoquotidiano.it - "Sei sfregi in 48 ore, un segnale molto preoccupante": ecco che cosa è davvero l'odio rosso

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè analizza i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. E di fatto a tenere banco oggi, lunedì 10 febbraio, sono gli asslati rossi nella giornata delle Memoria per la tragedia delle Foibe. Dopo i vandali di Basovizza, compagni in azione in tutta Italia. Dal Lazio al Piemonte, dalla Sardegna all'Abruzzo: scritte contro le vittime dei partigiani comunisti di Tito. Polemiche e scontri anche nelle scuole. Una quadro allarmante su cui il direttore editoriale di Libero si sofferma: "Almeno 6in 48 ore, per noi questo è un sgenale pericoloso di un rigirgito di". Del resto da sinistra il silenzio e l'assenza di condanna parlano chiaro. Come ha sottolineato nel suo editoriale, il direttore Mario Sechi, i compagni stanno sempre dalla parte sbagliata.