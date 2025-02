Oasport.it - Sei Nazioni: l’Irlanda va in fuga, ora la Francia ha mille dubbi

Si è disputato nel fine settimana il secondo turno del Guinness Sei2025 e il weekend ha regalato ancora una volta grandi emozioni e sconvolto la classifica generale. Se l’Italia ha smosso il suo tabellone, battendo senza entusiasmare un Galles in crisi profonda, il vero shock è stato il ko subito dallaa Twickenham.L’Inghilterra non era formazione da sottovalutare, ma laarrivava a questo Seicon l’ambizione di puntare al Grande Slam. Eppure, dopo la troppo facile vittoria con il Galles, è arrivato il ko a Londra, figlio di un match equilibratissimo, dove i ragazzi di Galthié non hanno saputo sfruttare il maggior possesso avuto. Per il titolo, ora, siasia Inghilterra sono in corsa, ma non sono più permessi passi falsi, con i Bleus che si giocheranno probabilmente tutto contro